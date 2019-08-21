В Подмосковье после прыжка насмерть разбился парашютист

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку после гибели парашютиста, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Трагедия разыгралась в Коломне. Мужчина прыгнул с парашютом в составе группы на территории авиационного спортивного клуба, однако основной купол не раскрылся. Ему удалось раскрыть запасной парашют, однако это произошло на малой высоте.

Парашютист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

