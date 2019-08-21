В Подмосковье после прыжка насмерть разбился парашютист
21 августа18:12
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку после гибели парашютиста, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Трагедия разыгралась в Коломне. Мужчина прыгнул с парашютом в составе группы на территории авиационного спортивного клуба, однако основной купол не раскрылся. Ему удалось раскрыть запасной парашют, однако это произошло на малой высоте.
Парашютист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.
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ФОТО: РИА Новости
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