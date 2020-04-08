В Омской области ввели режим ЧС из-за погодных условий

Власти Омской области объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с ураганным ветром. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Бурков, сообщает РИА Новости.

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Как пишет агентство, в регионе с ночи 8 апреля наблюдается ветер до 30 м/с. При таких погодных условиях были нанесены повреждения зданиям, в общей сложности пострадали более 200 населенных пунктов. Среди людей пострадавших не зафиксировано.

Власти устанавливают региональный уровень реагирования на ситуацию. В настоящее время начаты работы по устранению последствий от стихии.


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