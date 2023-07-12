СМИ: в здании ФНС России в Москве произошел пожар

По информации издания, возгорание произошло в здании на Неглинной улице. Пожар начался на первом этаже в серверной блоков бесперебойного питания.

Возгорание потушили до приезда пожарных. Отмечается, что причиной могло стать короткое замыкание. Спасатели осматривают здание.

В минувший четверг произошел пожар в бизнес-центре на 3-й улице Ямского поля на севере Москвы. Один из пострадавших скончался, передает «Радиоточка НСН».

