СМИ: в здании ФНС России в Москве произошел пожар
12 июля 202320:59
В столице произошел пожар в здании Федеральной налоговой службы, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, возгорание произошло в здании на Неглинной улице. Пожар начался на первом этаже в серверной блоков бесперебойного питания.
Возгорание потушили до приезда пожарных. Отмечается, что причиной могло стать короткое замыкание. Спасатели осматривают здание.
В минувший четверг произошел пожар в бизнес-центре на 3-й улице Ямского поля на севере Москвы. Один из пострадавших скончался, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru