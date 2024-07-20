В Омске из-за аварии на газопроводе загорелось семь домов
20 июля 202415:25
В Омске загорелось семь жилых домов на площади около тысячи квадратных метров, сообщили в региональных управлениях Следственного комитета и МЧС России.
Пожар произошел на улице 18-я линия. На месте работают 36 человек и 12 единиц техники, отметили в МЧС.
По данным Следственного комитета, при тушении пожара найдено тело человека. Возгорание произошло во время проведения ремонтных работ на газопроводе.
В России за минувшие сутки потушили 104 природных пожара, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru