В Омске из-за аварии на газопроводе загорелось семь домов

В Омске загорелось семь жилых домов на площади около тысячи квадратных метров, сообщили в региональных управлениях Следственного комитета и МЧС России.

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Пожар произошел на улице 18-я линия. На месте работают 36 человек и 12 единиц техники, отметили в МЧС.

По данным Следственного комитета, при тушении пожара найдено тело человека. Возгорание произошло во время проведения ремонтных работ на газопроводе.

В России за минувшие сутки потушили 104 природных пожара, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: 68.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ГазПожарОмск

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