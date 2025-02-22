В Новосибирской области платформа грузового поезда сошла с рельсов
Сход платформы грузового поезда произошел на станции Барабинск в Новосибирской области. Об этом сообщила Западно-Сибирская железная дорога.
По ее данным, инцидент произошел 22 февраля в 03:27 (23:27 21 февраля мск). С рельсов сошла порожняя платформа. Никто не пострадал.
«На движение поездов ситуация не повлияла. Для устранения последствий схода на месте работают специалисты восстановительного поезда», - указали в ЗСЖД.
Ранее на перегоне Белые Столбы — Барыбино в Подмосковье сошла с рельсов колесная пара хвостового вагона электрички, он врезался в пассажирскую платформу. Обошлось без пострадавших.
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