В Новосибирской области платформа грузового поезда сошла с рельсов

Сход платформы грузового поезда произошел на станции Барабинск в Новосибирской области. Об этом сообщила Западно-Сибирская железная дорога.

По ее данным, инцидент произошел 22 февраля в 03:27 (23:27 21 февраля мск). С рельсов сошла порожняя платформа. Никто не пострадал.

«На движение поездов ситуация не повлияла. Для устранения последствий схода на месте работают специалисты восстановительного поезда», - указали в ЗСЖД.

Ранее на перегоне Белые Столбы — Барыбино в Подмосковье сошла с рельсов колесная пара хвостового вагона электрички, он врезался в пассажирскую платформу. Обошлось без пострадавших.

