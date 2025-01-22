В Ярославле при пожаре в многоэтажке сгорели три квартиры

Пожар произошел в многоэтажном доме в центре Ярославля, в результате сгорели три квартиры. Об этом сообщает управление МЧС по Ярославской области.

По данным ведомства, на Советской улице на восьмом этаже жилого дома загорелась квартира. Из здания спасли десять человек.

«Повреждены три квартиры, а также имущество и личные вещи на площади 90, 62 и 30 кв. метров», — подчеркнули в МЧС.

Возгорание ликвидировали. При пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали. По предварительным данным, ЧП произошло из-за аварийного режима работы электрической сети.

Ранее стало известно о пожаре в частном доме в селе Нижняя Иволга в Бурятии, в результате погиб ребенок 2011 года рождения, пишет «Свободная пресса».

