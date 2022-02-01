В Новгородской области нашли тело пропавшей девочки

Об исчезновении ребенка в городе Холм под Новгородом стало известно 25 января, напоминает «Свободная пресса». По версии следствия, девочка 2020 года рождения самостоятельно вышла на улицу, пока ее мать находилась в бане, отмечает Ura.ru. После пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Как сообщает Telegram-канал «112», тело девочки обнаружили в огороде по соседству. По данным СМИ, ребенок мог погибнуть от холода.

