В Новгородской области нашли тело пропавшей девочки

Волонтеры обнаружили тело девочки, пропавшей несколько дней назад в Новгородской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс».

Силовики нашли фрагменты костей в печи при поисках пропавшей под Новгородом девочки

Об исчезновении ребенка в городе Холм под Новгородом стало известно 25 января, напоминает «Свободная пресса». По версии следствия, девочка 2020 года рождения самостоятельно вышла на улицу, пока ее мать находилась в бане, отмечает Ura.ru. После пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Как сообщает Telegram-канал «112», тело девочки обнаружили в огороде по соседству. По данным СМИ, ребенок мог погибнуть от холода.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:СмертьДетиНовгородская Область
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