Силовики нашли фрагменты костей в печи при поисках пропавшей под Новгородом девочки

Об исчезновении ребенка стало известно накануне. Инцидент произошел в городе Холм под Новгородом. По одной из версий, девочка 2020 года пропала, самостоятельно выйдя на улицу, пишет Ura.ru.

«Мать и сожитель задержаны, в печи обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей», — сообщили в СК.

Останки были переданы на экспертизу. Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова взяла ситуацию на личный контроль.

