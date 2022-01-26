Силовики нашли фрагменты костей в печи при поисках пропавшей под Новгородом девочки
Правоохранители обнаружили останки, похожие на фрагменты человеческих костей, при поиске пропавшей в Новгородской области девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Об исчезновении ребенка стало известно накануне. Инцидент произошел в городе Холм под Новгородом. По одной из версий, девочка 2020 года пропала, самостоятельно выйдя на улицу, пишет Ura.ru.
«Мать и сожитель задержаны, в печи обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей», — сообщили в СК.
Останки были переданы на экспертизу. Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова взяла ситуацию на личный контроль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru