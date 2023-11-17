Один человек погиб в автоаварии с маршруткой под Екатеринбургом
На автотрассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошло столкновение легковушки и маршрутного микроавтобуса, сообщает Минздрав Свердловской области.
В результате ДТП один человек погиб, еще 11 пострадали. Авария произошла на Ржевском тракте поселками Костоусово и Озерной.
По данным регионального ГИБДД, столкнулись автомобиль Lada и микроавтобус Gazel Next, который следовал по маршруту №105, водитель которого не пропустил легковушку при выезде со второстепенной дороги на главную.
Ранее в ДТП с маршруткой в Мытищах пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru