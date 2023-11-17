Один человек погиб в автоаварии с маршруткой под Екатеринбургом

На автотрассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошло столкновение легковушки и маршрутного микроавтобуса, сообщает Минздрав Свердловской области.

В ДТП в Свердловской области погибла жена уральского блогера Лещева

В результате ДТП один человек погиб, еще 11 пострадали. Авария произошла на Ржевском тракте поселками Костоусово и Озерной.

По данным регионального ГИБДД, столкнулись автомобиль Lada и микроавтобус Gazel Next, который следовал по маршруту №105, водитель которого не пропустил легковушку при выезде со второстепенной дороги на главную.

Ранее в ДТП с маршруткой в Мытищах пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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