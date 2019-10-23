В «Норникеле» назвали предварительную причину гибели рабочих на руднике
Трое сотрудников рудника Таймырский компании «Норникель» скончались, по предварительным данным, из-за недостатка кислорода. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил руководитель пресс-службы Заполярного филиала ГМК «Норильский никель» Михаил Демьянов. При этом отмечается, что трагедия не связана с горно-геологическими условиями и технологическими процессами, отмечает RT.
Добавим, в «Норильском никеле» уточнили, что выработка, где накануне были обнаружены тела, была тупиковой, оставленной без работы. Кроме того, в компании сообщили, что организовали самостоятельную проверку произошедшего, подчёркивает Ura.ru.
Вечером 22 октября на руднике «Таймырский» были обнаружены тела трех рабочих. После инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц.
Ранее НСН писала, что в январе этого года стало известно, что следствие проводят проверку по факту гибели двух человек в одном из штреков шахты АО «Ново-Широкинский рудник», расположенной в селе Широкая Газимуро-Заводского района. Жертвам оказались 22-летний рабочий шахты и 25-летняя маркшейдер. Молодые люди утром пошли обследовать штрек, где накануне производились плановые взрывные работы. Причиной гибели, по предварительным данным, стало отравление угарным газом.
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