В Нижневартовске официально сообщили о двух жертвах взрыва газа в доме

Два человека погибли в результате обрушения стены дома в Нижневартовске. Об этом написал глава города Дмитрий Кощенко в своем Telegram-канале.

Взрыв газа в многоквартирном доме на Сахалине. Что известно?

«По предварительной информации сотрудников ГО и ЧС, двое погибших, четверо пострадавших, трое в крайне тяжелом состоянии, один - в тяжелом. Все пострадавшие находятся в окружной больнице», - написал он 4 декабря.

Кощенко рассказал, что около 18:30 по местному времени в доме на улице Мира, 6А произошел «хлопок». Предположительно, взорвался бытовой газ в баллоне. Дом не газифицирован, отмечают в ГО и ЧС.

На месте происшествия работают все оперативные службы муниципалитета.

Ранее «Известия» писали об одном погибшем и десяти пострадавших, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеОбрушениеВзрыв Газа
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