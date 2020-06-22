На антарктической станции «Мирный» произошел крупный пожар
На российской антарктической станции «Мирный» произошло крупное возгорание. В результате были уничтожены несколько лабораторий и оборудование.
Возгорание началось в метеокабинете Дома Радио. Несмотря на предпринятые усилия, он полностью выгорел. Также пожаром были уничтожены лаборатория программы стратосферного зондирования космических лучей, гидрометеорологическая лаборатория, кабинет аэрологии и другие помещения.
Жертв и пострадавших среди людей нет, однако 11 сотрудников станции были эвакуированы. К настоящему времени возгорание ликвидировано.
Станция «Мирный» находится на побережье моря Дэйвиса. Это первая советская антарктическая станция, она была открыта в 1956 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
592 тыс.+7 600 / сут.
Умерли
8 206+95 / сут.
Выздоровели
344 тыс.+4 705 / сут.
- МВД вычислило причастных к афере с голосованием по Конституции
- Собянин расширил список снятых ограничений в Москве
- Лукашенко поручил армии поддерживать согласие в обществе
- На антарктической станции «Мирный» произошел крупный пожар
- «Не поехал бы»: Зеленский про парад Победы в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru