На антарктической станции «Мирный» произошел крупный пожар

На российской антарктической станции «Мирный» произошло крупное возгорание. В результате были уничтожены несколько лабораторий и оборудование.

Возгорание началось в метеокабинете Дома Радио. Несмотря на предпринятые усилия, он полностью выгорел. Также пожаром были уничтожены лаборатория программы стратосферного зондирования космических лучей, гидрометеорологическая лаборатория, кабинет аэрологии и другие помещения.

Жертв и пострадавших среди людей нет, однако 11 сотрудников станции были эвакуированы. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

Станция «Мирный» находится на побережье моря Дэйвиса. Это первая советская антарктическая станция, она была открыта в 1956 году.

















