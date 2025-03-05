В Нижегородской области столкнулись школьный автобус и грузовик
5 марта 202510:50
Школьный автобус и грузовик столкнулись в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла около 08:40 в Богородском районе на выезде из деревни Бурцево. Как отметили в МВД, в автобусе находились 15 детей.
«В результате ДТП пострадавших нет», - указано в сообщении.
Ранее в Оренбургской области на трассе М-5 столкнулись 20 машин, пострадали два человека, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru