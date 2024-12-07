В Нидерландах россиянина задержали по подозрению в краже документов
Гражданина России задержали в Нидерландах по подозрению в краже конфиденциальных документов. Об этом сообщил телеканал NOS.
Отмечается, что речь идет о 43-летнем инженере, бывшем сотруднике местной компании по производству полупроводников ASML. Мужчину подозревают в краже документов, в частности, руководства по созданию микрочипов ASML и Mapper Lithography, на протяжении многих лет. По данным следствия, россиянин мог в нарушение санкционного режима передавать эти сведения в Россию.
Задержанный 9 декабря должен предстать перед судом в Роттердаме, где пройдет предварительное слушание. По данным СМИ, министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марьелейн Фабер уже издала запрет на въезд россиянина в страну на 20 лет. Причина такого решения не уточняется.
Ранее в Турции гражданина РФ задержали за несанкционированную съемку местной жительницы в метро, суд решил депортировать россиянина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru