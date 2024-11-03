Турция депортировала российского туриста из-за фото местной жительницы

Суд в Турции решил депортировать россиянина, задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни, сообщает РИА Новости.

Турция, Абхазия и Казахстан стали самыми популярными странами у российских туристов

По данным генерального консульства РФ в Стамбуле, житель Санкт-Петербурга покинул страну.

Валентин был задержан за несанкционированную съемку местной жительницы в метро. Там россиянин сфотографировал женщину, вызвав недовольство окружающих.

Ранее трое граждан РФ пострадали при пожаре в пятизвездочном отеле в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Российские ТуристыТуризмТурция

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