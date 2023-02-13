В Мышкине Ярославской области прогремел взрыв на газопроводе
Жители города Мышкина и деревни Рыпы наблюдали яркое огненное зарево. Как сообщает Telegram-канал Shot, возможно, взорвался газопровод.
По данным МЧС, произошел разрыв газопровода, диаметр около 1 метра. На кадрах видно выгорание остатков газа на отрезке. Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет.
Ранее заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с НСН заявил, что для восстановления газопровода «Северный поток» нужны гарантии, что инфраструктура будет востребована Германией и другими странами Евросоюза.
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