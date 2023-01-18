Глава МВД Украины погиб в результате крушения вертолета под Киевом
Вертолет упал вблизи детского сада в городе Бровары под Киевом, в результате здание загорелось. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».
По данным властей Киевской области, инцидент произошел рядом с детским садом и жилым домом, в учреждении находились дети, все они были эвакуированы.
Как сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, вертолет выполнял задание Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В МВД Украины сообщили о пяти пострадавших при падении воздушного судна, кроме того, правоохранители заявляли о трех погибших.
Позже Национальная полиция сообщила, что в результате ЧП погибли 16 человек, в том числе двое детей, указывает «Свободная пресса». Жертвами авиакатастрофы стали глава МВД Украины Денис Монастырский, первый замминистра Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Отмечается, что 22 пострадавших были госпитализированы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 478 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 028 / сут.
- Сбербанк объявил о начале работы в Крыму
- Лавров: О переговорах с Зеленским не может быть речи
- В МВД Украины назвали возможные причины падения вертолета в Киевской области
- В Липецкой области ликвидировали вооруженного дезертира
- Глава МВД Украины погиб в результате крушения вертолета под Киевом
- Медведев назвал условия для новых переговоров России и Украины
- СМИ: В Воронежской и Липецкой областях ищут сбежавшего вооруженного дезертира
- В Японии заявили, что экономика России выстояла перед лицом западных санкций
- Глава «Газпром-медиа» назвал условие блокировки Youtube в России
- Небензя объяснил ЧП в Днепропетровске нарушением Киевом гуманитарного права
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru