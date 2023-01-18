Глава МВД Украины погиб в результате крушения вертолета под Киевом

Вертолет упал вблизи детского сада в городе Бровары под Киевом, в результате здание загорелось. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По данным властей Киевской области, инцидент произошел рядом с детским садом и жилым домом, в учреждении находились дети, все они были эвакуированы.

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Как сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, вертолет выполнял задание Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В МВД Украины сообщили о пяти пострадавших при падении воздушного судна, кроме того, правоохранители заявляли о трех погибших.

Позже Национальная полиция сообщила, что в результате ЧП погибли 16 человек, в том числе двое детей, указывает «Свободная пресса». Жертвами авиакатастрофы стали глава МВД Украины Денис Монастырский, первый замминистра Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

Отмечается, что 22 пострадавших были госпитализированы.

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ФОТО: Нацполиция Украины
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