Глава МВД Украины погиб в результате крушения вертолета под Киевом

Как сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, вертолет выполнял задание Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В МВД Украины сообщили о пяти пострадавших при падении воздушного судна, кроме того, правоохранители заявляли о трех погибших.

Позже Национальная полиция сообщила, что в результате ЧП погибли 16 человек, в том числе двое детей, указывает «Свободная пресса». Жертвами авиакатастрофы стали глава МВД Украины Денис Монастырский, первый замминистра Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

Отмечается, что 22 пострадавших были госпитализированы.

