В музее Бахрушина в Москве рухнул потолок
В Москве в магазине театрального музея имени Бахрушина обвалилась часть потолка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.
«Произошло отслоение части штукатурного состава потолочного покрытия цокольного этажа», - сообщили в пресс-службе.
У кассира магазина, которая также является сотрудником музея, врачи скорой зафиксировали «легкие ссадины, без серьезных травм». Известно, что женщина уже находится дома.
Причины обрушения штукатурки выясняют сотрудники инженерной службы и службы безопасности.
По данным пресс-службы, в главном доме музея более года не проводили ремонтно-строительные работы.
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