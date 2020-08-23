В музее Бахрушина в Москве рухнул потолок

У кассира магазина, которая также является сотрудником музея, врачи скорой зафиксировали «легкие ссадины, без серьезных травм». Известно, что женщина уже находится дома.

Причины обрушения штукатурки выясняют сотрудники инженерной службы и службы безопасности.

По данным пресс-службы, в главном доме музея более года не проводили ремонтно-строительные работы.

