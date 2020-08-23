В музее Бахрушина в Москве рухнул потолок

В Москве в магазине театрального музея имени Бахрушина обвалилась часть потолка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.

«Произошло отслоение части штукатурного состава потолочного покрытия цокольного этажа», - сообщили в пресс-службе.

Часть потолка рухнула на учеников в гимназии в Таганроге

У кассира магазина, которая также является сотрудником музея, врачи скорой зафиксировали «легкие ссадины, без серьезных травм». Известно, что женщина уже находится дома.

Причины обрушения штукатурки выясняют сотрудники инженерной службы и службы безопасности.

По данным пресс-службы, в главном доме музея более года не проводили ремонтно-строительные работы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РемонтМузей
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры