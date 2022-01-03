Шоумен Игорь Богданов умер через шесть дней после своего брата-близнеца

Агент шоумена подчеркнул, что Игорь Богданов ушёл «в мире и любви, в окружении детей и семьи». Сообщается, что Игорь Богданов не был привит от коронавируса.

Дополнительные подробности пока не известны.

Ранее стало известно о смерти брата-близнеца Игоря Григория Богданова. Причину ухода из жизни Григория родственники называть отказались.

Братья-близнецы вели научно-популярные шоу о космологии и научной фантастике, но большую известность братья получили после многочисленных пластических операций.

