Шоумен Игорь Богданов умер через шесть дней после своего брата-близнеца

Французский шоумен Игорь Богданов умер от осложнений после перенесённого коронавируса. Ему было 72 года. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на агента Богданова.

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Агент шоумена подчеркнул, что Игорь Богданов ушёл «в мире и любви, в окружении детей и семьи». Сообщается, что Игорь Богданов не был привит от коронавируса.

Дополнительные подробности пока не известны.

Ранее стало известно о смерти брата-близнеца Игоря Григория Богданова. Причину ухода из жизни Григория родственники называть отказались.

Братья-близнецы вели научно-популярные шоу о космологии и научной фантастике, но большую известность братья получили после многочисленных пластических операций.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СмертьФранция
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