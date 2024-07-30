В Моздокском районе Северной Осетии сбили два беспилотника
30 июля 202414:50
Два беспилотника были сбиты в Моздокском районе Северной Осетии. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Сергей Меняйло.
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По его словам, в результате инцидента жертв и разрушений нет.
«Напоминаю: категорически запрещена съемка и распространение фото и видеоматериалов с места падения дронов!», - добавил он.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два человека были ранены при атаках ВСУ в Шебекинском городском округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru