В Москве «заминировали» несколько медицинских учреждений

После поступивших анонимных сообщений о заложенных бомбах в столице проверяют несколько медицинских учреждений, об этом сообщает Интерфакс. ТАСС, в свою очередь, сообщает, что информация об угрозе взрыва поступила руководству городской клинической больницы им. Иноземцева на востоке Москвы. В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб и кинологи. Проводить эвакуацию персонала и больных из медучреждений не планируется.

Напомним, волна лжеминирований в России началась в ноябре прошлого года. Неизвестные рассылали сообщения о якобы заложенных в судах, школах, детских садах и больницах взрывных устройствах. Кроме того, анонимы «минировали» станции метро в Москве и Санкт-Петербурге. В марте 2020-го злоумышленники начали «минировать» только что взлетевшие пассажирские самолеты.