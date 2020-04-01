В Москве «заминировали» несколько медицинских учреждений
После поступивших анонимных сообщений о заложенных бомбах в столице проверяют несколько медицинских учреждений, об этом сообщает Интерфакс. ТАСС, в свою очередь, сообщает, что информация об угрозе взрыва поступила руководству городской клинической больницы им. Иноземцева на востоке Москвы. В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб и кинологи. Проводить эвакуацию персонала и больных из медучреждений не планируется.
Напомним, волна лжеминирований в России началась в ноябре прошлого года. Неизвестные рассылали сообщения о якобы заложенных в судах, школах, детских садах и больницах взрывных устройствах. Кроме того, анонимы «минировали» станции метро в Москве и Санкт-Петербурге. В марте 2020-го злоумышленники начали «минировать» только что взлетевшие пассажирские самолеты.
Ранее НСН писала, что российские спецслужбы занимаются поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов. Как заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание, пишет РИА ФАН.
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