В Москве загорелся рынок «Садовод»
Пожар произошел на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
На кадрах с места происшествия видно, что над территорией поднимается густой черный дым.
«Пожару присвоен 2 уровень сложности. Проводится эвакуация», — пишет «112».
По данным источника издания, в результате ЧП пострадал один человек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, зафиксировано загорание в торговых павильонах «Садовода», работают пожарно-спасательные подразделения.
Ранее пожар произошел на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону, его площадь составила 4 тысячи квадратных метров. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах ЧП, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru