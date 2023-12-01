В Москве загорелся рынок «Садовод»

Пожар произошел на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке на 4 тысячах «квадратов»

На кадрах с места происшествия видно, что над территорией поднимается густой черный дым.

«Пожару присвоен 2 уровень сложности. Проводится эвакуация», — пишет «112».

По данным источника издания, в результате ЧП пострадал один человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, зафиксировано загорание в торговых павильонах «Садовода», работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее пожар произошел на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону, его площадь составила 4 тысячи квадратных метров. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах ЧП, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Рынок СадоводПожарМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры