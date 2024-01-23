В Москве загорелось здание ансамбля католической церкви XIX века

Пожар произошел в здании ансамбля Римско-католической церкви святых апостолов Петра и Павла в Милютинском переулке в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Около 150 картин удалось спасти после пожара в галерее Сухуми

«Здание административное, очаг пожара находится на третьем этаже», — указал собеседник агентства.

Отмечается, что загоревшееся строение — пристройка к школе, ее эвакуируют. Рядом располагаются усадьба П. Ф. Митькова - А. Н. Арбатской и Польский католический храм Петра и Павла. Здание, построенное в XIX веке, находится на реконструкции.

Как сообщили в столичном управлении МЧС, никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в Национальной картинной галерее в Сухуми, было уничтожено более четырех тысяч произведений искусства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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