В Москве загорелось здание ансамбля католической церкви XIX века

«Здание административное, очаг пожара находится на третьем этаже», — указал собеседник агентства.

Отмечается, что загоревшееся строение — пристройка к школе, ее эвакуируют. Рядом располагаются усадьба П. Ф. Митькова - А. Н. Арбатской и Польский католический храм Петра и Павла. Здание, построенное в XIX веке, находится на реконструкции.

Как сообщили в столичном управлении МЧС, никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в Национальной картинной галерее в Сухуми, было уничтожено более четырех тысяч произведений искусства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

