В Москве загорелось здание ансамбля католической церкви XIX века
Пожар произошел в здании ансамбля Римско-католической церкви святых апостолов Петра и Павла в Милютинском переулке в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Здание административное, очаг пожара находится на третьем этаже», — указал собеседник агентства.
Отмечается, что загоревшееся строение — пристройка к школе, ее эвакуируют. Рядом располагаются усадьба П. Ф. Митькова - А. Н. Арбатской и Польский католический храм Петра и Павла. Здание, построенное в XIX веке, находится на реконструкции.
Как сообщили в столичном управлении МЧС, никто не пострадал.
Ранее пожар произошел в Национальной картинной галерее в Сухуми, было уничтожено более четырех тысяч произведений искусства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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