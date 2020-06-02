В Москве задержаны около 20 протестующих против полицейского произвола
В Москве задержали около 20 человек, вышедших на серию одиночных пикетов против полицейского произвола. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, пикеты проходили у здания МВД на улице Петровка. Участниками пикетов стали активисты движения "Гражданское общество". Как пишет агентство, задержания продолжаются.
Один из задержанных сообщил Интерфаксу, что их везут в Тверское ОВД. Отмечается, что пикеты проходят под лозунгом #RussianLivesMatter ("жизни россиян имеют значение", по аналогии с американским Black Lives Matter).
Причиной выхода на улицу активистов послужило убийство 27-летнего подозреваемого в краже четырех рулонов обоев мужчины в Екатеринбурге. Он был застрелен бойцами Росгвардии в собственной квартире. Силовики объяснили это тем, что мужчина держал в руке предмет, похожий на оружие.
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