В Москве задержан водитель, выстреливший в таксиста из-за конфликта на дороге

Пострадавший, 1998 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение с травмами. Об инциденте сообщил очевидец, который вызвал экстренные службы. На место происшествия прибыли полицейские и следственно-оперативная группа.

Задержанный мужчина предоставил документы на оружие, пистолет был изъят. Ведется расследование для установления всех обстоятельств произошедшего, передает «Радиоточка НСН».

