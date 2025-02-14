В Москве задержан водитель, выстреливший в таксиста из-за конфликта на дороге
Полиция Москвы задержала водителя внедорожника, который выстрелил в таксиста в ходе дорожного конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба столичного главка МВД.
Инцидент произошел на Гольяновской улице, когда между водителями возник спор, в ходе которого произошло ДТП. Водитель внедорожника, 39 лет, выстрелил несколько раз из травматического пистолета в сторону таксиста.
Пострадавший, 1998 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение с травмами. Об инциденте сообщил очевидец, который вызвал экстренные службы. На место происшествия прибыли полицейские и следственно-оперативная группа.
Задержанный мужчина предоставил документы на оружие, пистолет был изъят. Ведется расследование для установления всех обстоятельств произошедшего, передает «Радиоточка НСН».
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