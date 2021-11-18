Блогера посадили на 15 суток за пробежку по машине ДПС
Суд наказал блогера Дмитрия Разбакова, который забрался на полицейский автомобиль рядом с Кремлем и снимал эту акцию на видео.
Как передаёт РИА Новости, Тверским районным судом вынесено постановление о признании Дмитрия Разбакова виновным в совершении административного правонарушения по статье «Мелкое хулиганство». Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.
Ранее в сети появился ролик, на котором молодые люди зажгли у стен Кремля дымовые шашки, после чего запрыгнули на капот припаркованного рядом автомобиля ДПС и прошлись по капоту и крыше машины.
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