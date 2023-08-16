В Москве водитель Ford Mustang врезался в дерево и скрылся

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с автомобилем Ford Mustang, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

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Водитель не справился с управлением и врезался в дерево на Подольской улице. Пострадала пассажирка автомобиля. Девушку госпитализировали.

Водитель скрылся с места аварии, заявил источник агентства.

В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве 13 августа погибли два человека. Водитель не справился с управлением и врезался в мачту освещения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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