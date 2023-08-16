В Москве водитель Ford Mustang врезался в дерево и скрылся
16 августа 202323:12
На юго-востоке Москвы произошло ДТП с автомобилем Ford Mustang, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.
Водитель не справился с управлением и врезался в дерево на Подольской улице. Пострадала пассажирка автомобиля. Девушку госпитализировали.
Водитель скрылся с места аварии, заявил источник агентства.
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве 13 августа погибли два человека. Водитель не справился с управлением и врезался в мачту освещения, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru