В Москве водитель Ford Mustang врезался в дерево и скрылся

Водитель не справился с управлением и врезался в дерево на Подольской улице. Пострадала пассажирка автомобиля. Девушку госпитализировали.

Водитель скрылся с места аварии, заявил источник агентства.

В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве 13 августа погибли два человека. Водитель не справился с управлением и врезался в мачту освещения, передает «Радиоточка НСН».

