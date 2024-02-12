Более 40 учеников школы при МГУ госпитализированы с отравлением
Более 40 учащихся школы-интерната имени А.Н. Колмогорова при МГУ им. Ломоносова в Москве попали в больницу с отравлением. По предварительным данным, оно вызвано некачественным питанием.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщают «Известия». По информации издания, ученики почувствовали недомогание в ночь на воскресенье, 11 февраля после приёма пищи в столовой учебного заведения.
В дальнейшем 43 подростка в возрасте 15–18 лет были госпитализированы с диагнозом «кишечная инфекция неясной этиологии». Продукты питания школе-интернату поставляют различные предприятия. Продукция изъята и направлена на экспертизу.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru