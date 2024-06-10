В Москве прохожий избил беременную женщину из-за замечания

Прохожий напал и избил беременную женщину в Москве после того, как она сделала ему замечание в ответ на небрежное обращение в свой адрес, сообщается в Telegram-канале СК России.

Женщину госпитализировали. В ведомстве добавили, что факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, а нападавший задержан.