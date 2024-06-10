В Москве прохожий избил беременную женщину из-за замечания

Прохожий напал и избил беременную женщину в Москве после того, как она сделала ему замечание в ответ на небрежное обращение в свой адрес, сообщается в Telegram-канале СК России.

Женщину госпитализировали. В ведомстве добавили, что факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, а нападавший задержан.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве Андрею Стрижову передать материалы уголовного дела для дальнейшего расследования следователями столичного СК.

Центральный аппарат ведомства будет тщательно контролировать ход расследования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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