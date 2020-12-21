В Москве при пожаре погиб человек
Один человек погиб при пожаре в московской квартире на западе столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС.
Отмечается, что еще четыре человека пострадали. Возгорание произошло в доме 27 на улице Академика Павлова. Уточняется, что огонь распространился на 45 кв. метров.
Причина пожара устанавливается.
Ранее за нарушения пожарной безопасности в социальных учреждениях предложили повысить штрафы. С инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Соответствующее предложение он направил на имя главы МЧС Евгения Зиничева.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+29 350 / сут.
Умерли
51 351+493 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+19 705 / сут.
- Соболь задержали у дома возможного отравителя Навального
- Британский учёный назвал новый штамм COVID-19 более опасным для детей
- «Главные слова не произнесены». Пранкер Лексус подтвердил пранк Навального
- Министр юстиции США обвинил Россию в кибератаке на правительство
- Индексы рынка акций РФ упали на максимум за несколько месяцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru