В Москве при пожаре погиб человек

Один человек погиб при пожаре в московской квартире на западе столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС.

Отмечается, что еще четыре человека пострадали. Возгорание произошло в доме 27 на улице Академика Павлова. Уточняется, что огонь распространился на 45 кв. метров.

Причина пожара устанавливается.

Ранее за нарушения пожарной безопасности в социальных учреждениях предложили повысить штрафы. С инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Соответствующее предложение он направил на имя главы МЧС Евгения Зиничева.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МоскваПожарные
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