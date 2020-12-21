В Москве при пожаре погиб человек

Один человек погиб при пожаре в московской квартире на западе столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС.



Отмечается, что еще четыре человека пострадали. Возгорание произошло в доме 27 на улице Академика Павлова. Уточняется, что огонь распространился на 45 кв. метров.

Причина пожара устанавливается.

Ранее за нарушения пожарной безопасности в социальных учреждениях предложили повысить штрафы. С инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Соответствующее предложение он направил на имя главы МЧС Евгения Зиничева.