В Москве предотвращен теракт

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Москве. По имеющейся информации, они задержали уроженца Центральной Азии, который готовил теракт в одном из зданий органов власти в столичном регионе. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Сообщается, что в оборудованном террористом тайнике были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, они изъяты. Также известно, что в дальнейшем выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения собирался выехать в зону боевых действий на Ближний Восток, отмечает телеканал 360.

НАК сообщил о предотвращении 19 терактов на Кавказе

Между тем, 15 октября ФСБ ликвидировала двух боевиков, которые намеревались совершить террористические акции в Волгограде. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Там уточнили, что речь идёт о сторонниках одной из международных террористических группировок, запрещенной в России. Руководящие указания экстремисты получали из-за рубежа - с территории Сирии.

Предполагаемыми объектами нападения боевики рассматривали здания органов власти, места проживания военнослужащих, а также режимные предприятия, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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