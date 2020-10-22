В Москве предотвращен теракт

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Москве. По имеющейся информации, они задержали уроженца Центральной Азии, который готовил теракт в одном из зданий органов власти в столичном регионе. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Сообщается, что в оборудованном террористом тайнике были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, они изъяты. Также известно, что в дальнейшем выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения собирался выехать в зону боевых действий на Ближний Восток, отмечает телеканал 360.