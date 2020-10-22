В Москве предотвращен теракт
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Москве. По имеющейся информации, они задержали уроженца Центральной Азии, который готовил теракт в одном из зданий органов власти в столичном регионе. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Сообщается, что в оборудованном террористом тайнике были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, они изъяты. Также известно, что в дальнейшем выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения собирался выехать в зону боевых действий на Ближний Восток, отмечает телеканал 360.
Между тем, 15 октября ФСБ ликвидировала двух боевиков, которые намеревались совершить террористические акции в Волгограде. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Там уточнили, что речь идёт о сторонниках одной из международных террористических группировок, запрещенной в России. Руководящие указания экстремисты получали из-за рубежа - с территории Сирии.
Предполагаемыми объектами нападения боевики рассматривали здания органов власти, места проживания военнослужащих, а также режимные предприятия, пишет Ura.ru.
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