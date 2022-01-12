В Москве посадили мужчину, бросившего фаер в полицию на акции в поддержку Навального
Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам исправительной колонии общего режима Вячеслава Игумнова, который во время несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального бросил фаер в полицию. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы московских судов.
Мужчина признан виновным в совершении хулиганства и применении насилия в отношении представителя власти.
Отмечается, что инцидент с правоохранителями произошел в столице в январе 2021 года.
Ранее оппозиционного блогера Алексея Навального в колонии сняли с учета как «склонного к побегу».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru