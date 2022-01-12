В Москве посадили мужчину, бросившего фаер в полицию на акции в поддержку Навального

Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам исправительной колонии общего режима Вячеслава Игумнова, который во время несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального бросил фаер в полицию. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы московских судов.

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Мужчина признан виновным в совершении хулиганства и применении насилия в отношении представителя власти.

Отмечается, что инцидент с правоохранителями произошел в столице в январе 2021 года.

Ранее оппозиционного блогера Алексея Навального в колонии сняли с учета как «склонного к побегу».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:Акция ПротестаПолицияМитингСудАлексей Навальный
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