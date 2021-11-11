В Москве по обвинению в краже миллиона рублей арестованы трое полицейских
В Москве по обвинению в краже миллиона рублей у мужчины арестованы трое полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Щербинского суда Москвы.
Полицейские отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО Сергей Новиков, Данила Андреев и Михаил Терентьев арестованы до 30 декабря. Последнему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и грабеже в особо крупном размере.
Ранее в СМИ сообщалось, что потерпевший, двигаясь по Калужскому шоссе, остановился на дороге и, выйдя из машины, направился в лес для того, чтобы справить нужду. После возвращения он обнаружил возле своей машины трех полицейских.
Правоохранители заявили, что мужчина прятал там наркотики, и решили обыскать его автомобиль, после чего в нем была найдена сумка с одним миллионом рублей. Полицейские изъяли ее под предлогом проверки денег на подлинность. Далее они вернули мужчине 270 тысяч рублей и отпустили его. В настоящий момент правоохранители разбираются в случившемся.
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