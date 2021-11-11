В Москве по обвинению в краже миллиона рублей арестованы трое полицейских

В Москве по обвинению в краже миллиона рублей у мужчины арестованы трое полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Щербинского суда Москвы.

Полицейские отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО Сергей Новиков, Данила Андреев и Михаил Терентьев арестованы до 30 декабря. Последнему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и грабеже в особо крупном размере.