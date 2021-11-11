Сотрудник МЧС уволен после нападения на собачий приют

По данным источника, три человека вошли на территорию приюта «Дядя Феникс» в Аксайском районе. Один мужчин напал на собак с оружием, убив одну из них. Предположительно, еще одно животное ранено. Свои действия он объяснил тем, что собаки, находящиеся в этом приюте, якобы покусали его дочь.

По данному происшествию была проведена проверка, после чего нарушитель был уволен из структуры. Предположительно на бывшего сотрудника МЧС будет заведено уголовное или административное дело. В ведомстве принесли извинения работникам приюта.