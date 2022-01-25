СМИ: неизвестные сообщили о «минировании» школ в Москве

Собеседник агентства уточнил, что специалисты проводят проверку образовательных учреждений без эвакуации учащихся и сотрудников.

Ранее в Красноярске суд арестовал двух школьников 2004 года рождения, которые подозреваются в рассылке ложных сообщений о минировании учебных заведений, сообщает RT.

В последние дни в России прошла волна ложных сообщении о минировании школ. Инциденты зафиксированы в Саратовской и Самарской областях, Благовещенске, Владивостоке, Симферополе, Магадане, Барнауле, Екатеринбурге и других городах.

