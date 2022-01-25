СМИ: неизвестные сообщили о «минировании» школ в Москве

Расположенные в центре Москвы школы проверяют после анонимных сообщений о «минировании», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Не просто хулиганство»: Адвокат предположил, кто стоит за ложными минированием

Собеседник агентства уточнил, что специалисты проводят проверку образовательных учреждений без эвакуации учащихся и сотрудников.

Ранее в Красноярске суд арестовал двух школьников 2004 года рождения, которые подозреваются в рассылке ложных сообщений о минировании учебных заведений, сообщает RT.

В последние дни в России прошла волна ложных сообщении о минировании школ. Инциденты зафиксированы в Саратовской и Самарской областях, Благовещенске, Владивостоке, Симферополе, Магадане, Барнауле, Екатеринбурге и других городах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МоскваШколыМинирование
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры