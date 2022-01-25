СМИ: неизвестные сообщили о «минировании» школ в Москве
Расположенные в центре Москвы школы проверяют после анонимных сообщений о «минировании», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что специалисты проводят проверку образовательных учреждений без эвакуации учащихся и сотрудников.
Ранее в Красноярске суд арестовал двух школьников 2004 года рождения, которые подозреваются в рассылке ложных сообщений о минировании учебных заведений, сообщает RT.
В последние дни в России прошла волна ложных сообщении о минировании школ. Инциденты зафиксированы в Саратовской и Самарской областях, Благовещенске, Владивостоке, Симферополе, Магадане, Барнауле, Екатеринбурге и других городах.
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