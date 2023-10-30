В Москве на внутренней стороне ТТК столкнулись несколько автомобилей

В Москве на внутренней стороне Третьего транспортного кольца произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

СМИ: в результате ДТП в центре Москвы пострадали два человека

Происшествие произошло в районе улицы Верземнека. По информации ТАСС, пострадал один человек.

На месте работают оперативные службы. Затруднено движение в сторону проспекта Мира.

На прошлой неделе в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием 10 автомобилей. Виновником стал водитель грузовика, который не справился с управлением и врезался в стоящие в пробке машины, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиДТПМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры