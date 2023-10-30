В Москве на внутренней стороне ТТК столкнулись несколько автомобилей
В Москве на внутренней стороне Третьего транспортного кольца произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Происшествие произошло в районе улицы Верземнека. По информации ТАСС, пострадал один человек.
На месте работают оперативные службы. Затруднено движение в сторону проспекта Мира.
На прошлой неделе в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием 10 автомобилей. Виновником стал водитель грузовика, который не справился с управлением и врезался в стоящие в пробке машины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru