СМИ: в результате ДТП в центре Москвы пострадали два человека

В центре Москвы произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля с мигалкой, пишет Telegram-канал «112».

В Дагестане произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

Происшествие произошло на Таганской улице. По информации издания, пострадали два пассажира автобуса.

Ранее в Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись около 10 автомобилей. Виновником аварии стал водитель грузовика, который врезался в стоящие в пробке машины.

Во вторник на 87-м километре МКАД столкнулись три грузовика и легковушка. В результате аварии одна из машин перевернулась на бок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтобусДТПМосква

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