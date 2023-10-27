СМИ: в результате ДТП в центре Москвы пострадали два человека
27 октября 202321:04
В центре Москвы произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля с мигалкой, пишет Telegram-канал «112».
Происшествие произошло на Таганской улице. По информации издания, пострадали два пассажира автобуса.
Ранее в Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись около 10 автомобилей. Виновником аварии стал водитель грузовика, который врезался в стоящие в пробке машины.
Во вторник на 87-м километре МКАД столкнулись три грузовика и легковушка. В результате аварии одна из машин перевернулась на бок, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru