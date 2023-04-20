В Москве на Коровинском шоссе перевернулся грузовик

На Коровинском шоссе на севере Москвы вечером 20 апреля перевернулся грузовик, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

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Грузовик перевернулся из-за резкого поворота. ДТП произошло в районе дома № 1а.

Движение в районе аварии затруднено. На место происшествия прибыли оперативные службы столицы.

Телеведущий Дмитрий Дибров 18 апреля попал в ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в служебную машину при повороте на Звездный бульвар. Шоумен не пострадал, передает «Радиоточка НСН».



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