В Москве мужчина убил двух родственников и покончил с собой

Предварительно установлено, что в квартире проживали родственники, между которыми произошёл конфликт на бытовой почве.

Около дома было найдено тело предполагаемого убийцы с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты, который проживал в данной квартире. Предполагается, что мужчина убил своих родственников, после чего покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

Ранее в подмосковной Истре четверо грабителей напали на магазин, убив одну женщину и ранив еще двоих человек, пишет журнал «Профиль».

