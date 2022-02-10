В Москве мужчина убил двух родственников и покончил с собой

Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений были обнаружены в квартире жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве. Об этом в своём Telegram-канале сообщила столичная прокуратура.

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Предварительно установлено, что в квартире проживали родственники, между которыми произошёл конфликт на бытовой почве.

Около дома было найдено тело предполагаемого убийцы с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты, который проживал в данной квартире. Предполагается, что мужчина убил своих родственников, после чего покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

Ранее в подмосковной Истре четверо грабителей напали на магазин, убив одну женщину и ранив еще двоих человек, пишет журнал «Профиль».

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ПрокуратураУбийствоСуицидМосква
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