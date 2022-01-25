СК раскрыл подробности убийства омскими подростками

Их подозревают в убийстве семьи. Как говорят следователи, 14-летняя несовершеннолетняя сначала пыталась выгородить своего предполагаемого сообщника, при этом путаясь в показаниях и признаться решила не сразу.

17-летнего юношу и 14-летнюю девочку арестовали на два месяца. Молодого человека подозревают в убийстве с особой жестокостью. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Следствие считает, что 14-летняя несовершеннолетняя подговорила своего 17-летнего молодого человека убить ее мать и отчима, которые были против ее дружбы с ним, и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения.

