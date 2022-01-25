СК раскрыл подробности убийства омскими подростками
Стали известны подробности преступления, которое совершили два подростка в Омской области, сообщает телеканал «360».
Их подозревают в убийстве семьи. Как говорят следователи, 14-летняя несовершеннолетняя сначала пыталась выгородить своего предполагаемого сообщника, при этом путаясь в показаниях и признаться решила не сразу.
17-летнего юношу и 14-летнюю девочку арестовали на два месяца. Молодого человека подозревают в убийстве с особой жестокостью. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Следствие считает, что 14-летняя несовершеннолетняя подговорила своего 17-летнего молодого человека убить ее мать и отчима, которые были против ее дружбы с ним, и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения.
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