СК раскрыл подробности убийства омскими подростками

Стали известны подробности преступления, которое совершили два подростка в Омской области, сообщает телеканал «360».

Омские подростки признались в убийстве семьи

Их подозревают в убийстве семьи. Как говорят следователи, 14-летняя несовершеннолетняя сначала пыталась выгородить своего предполагаемого сообщника, при этом путаясь в показаниях и признаться решила не сразу.

17-летнего юношу и 14-летнюю девочку арестовали на два месяца. Молодого человека подозревают в убийстве с особой жестокостью. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Следствие считает, что 14-летняя несовершеннолетняя подговорила своего 17-летнего молодого человека убить ее мать и отчима, которые были против ее дружбы с ним, и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ПодросткиУбийствоСледственный Комитет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры