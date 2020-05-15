Мотоциклист погиб при столкновении с машиной на Калужском шоссе

На Калужском шоссе в Подмосковье произошло ДТП, в результате которого погиб мотоцисклист. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

По данным издание, авария произошла в деревне Вороново. Мотоциклист скончался на месте, среди пассажиров автомобиля никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее гендиректор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский в эфире НСН высказал опасение, что после отмены карантина число ДТП может заметно вырасти.



