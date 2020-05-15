Мотоциклист погиб при столкновении с машиной на Калужском шоссе
На Калужском шоссе в Подмосковье произошло ДТП, в результате которого погиб мотоцисклист. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
По данным издание, авария произошла в деревне Вороново. Мотоциклист скончался на месте, среди пассажиров автомобиля никто не пострадал.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее гендиректор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский в эфире НСН высказал опасение, что после отмены карантина число ДТП может заметно вырасти.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
263 тыс.+10 598 / сут.
Умерли
2 418+113 / сут.
Выздоровели
58 226+4 696 / сут.
- В Москве выздоровел 100-летний ветеран ВОВ после лечения от коронавируса
- Силовики пресекли протест торговцев в «Фуд-сити». Видео
- В Минобрнауки откликнулись на письмо студентов МГУ о домогательствах
- СК нашёл разместивших фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
- Удалёнка завершается, регионы объединяются, а Телеграм не успокаивается
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru