В Москве максимум новых заболевших COVID-19 в 30 июня
В российской столице за минувшие сутки выявлены 694 новых случаев заражения COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Этот показатель – максимальный с 30 июня, когда в городе было 745 новых заболевших. В последние дни их число растёт.
Вместе с тем, как говорится в сообщении штаба, число новых случаев COVID-19 в Москве за месяц сократилось на 7,5%.
С начала эпидемии в городе подтвердились 238,6 тысячи случаев заражения COVID-19, выздоровели уже почти 175 тысяч пациентов.
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии планов возвращать карантин в Москве. С 1 августа в столице должны открыться театры и кинотеатры при условии заполняемости не более чем на 50%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru