В Москве и Сибири задержали восемь членов ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад»

ФСБ задержала в Москве, Новосибирске и Красноярске членов ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

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«В городах Красноярск, Москва, Новосибирск, пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" ... задержаны восемь человек из числа выходцев из стран Центральной Азии», — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным правоохранителей, задержанные финансировали террористические структуры в Сирии и призывали к террористическим преступлениям в России. При задержании у членов ячейки изъяли средства связи, электронные носители информации, банковские карты. Возбуждены уголовные дела.

Накануне ФСБ задержала в Ялте и Джанкое шестерых членов местной ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Злоумышленники, координировавшиеся эмиссарами с территории Украины, занимались вербовкой новых сторонников, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СибирьМоскваЗадержаниеТерроризмФСБ
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