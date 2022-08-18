В Москве и Сибири задержали восемь членов ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад»

«В городах Красноярск, Москва, Новосибирск, пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" ... задержаны восемь человек из числа выходцев из стран Центральной Азии», — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным правоохранителей, задержанные финансировали террористические структуры в Сирии и призывали к террористическим преступлениям в России. При задержании у членов ячейки изъяли средства связи, электронные носители информации, банковские карты. Возбуждены уголовные дела.

Накануне ФСБ задержала в Ялте и Джанкое шестерых членов местной ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Злоумышленники, координировавшиеся эмиссарами с территории Украины, занимались вербовкой новых сторонников, пишет «Свободная пресса».

