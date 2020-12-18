В Москве горит здание Мосгоргеотреста
В Москве горит административное здание на Ленинградском проспекте, достигла 300 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Москвы.
Для тушения пожара, по данным ведомства, были привлечены более 100 сотрудников экстренных служб и 25 единиц техники. Сообщение о происшествии было зарегистрировано в 20:58 по московскому времени. 7-этажное здании принадлежит ГБУ Мосгоргеотрест.
По предварительным данным, никто не пострадал. Агентство передает, что несколько человек было эвакуировано из здания. Ранее отдел МЧС по столице передавал информацию о том, что пожар распространился на территории около 100 квадратных метров.
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