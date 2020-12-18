В Москве горит здание Мосгоргеотреста

Для тушения пожара, по данным ведомства, были привлечены более 100 сотрудников экстренных служб и 25 единиц техники. Сообщение о происшествии было зарегистрировано в 20:58 по московскому времени. 7-этажное здании принадлежит ГБУ Мосгоргеотрест.

По предварительным данным, никто не пострадал. Агентство передает, что несколько человек было эвакуировано из здания. Ранее отдел МЧС по столице передавал информацию о том, что пожар распространился на территории около 100 квадратных метров.

