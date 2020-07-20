В Москве 578 новых случаев COVID-19

Столичные врачи поставили диагноз «коронавирусная инфекция» ещё 578 пациентам, свидетельствуют данные оперативного штаба за минувшие сутки.

Отмечается, что уже пятый день показатель ежедневно выявляемых случаев COVID-19 держится ниже 600. За месяц он снизился на 46%

Из 234 тысяч заразившихся COVID-19 с начала эпидемии в Москве выздоровели уже почти 171 тысяча человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже у 60% москвичей есть иммунитет к новому коронавирусу.

