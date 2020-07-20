В Москве 578 новых случаев COVID-19
20 июля 202011:18
Столичные врачи поставили диагноз «коронавирусная инфекция» ещё 578 пациентам, свидетельствуют данные оперативного штаба за минувшие сутки.
Отмечается, что уже пятый день показатель ежедневно выявляемых случаев COVID-19 держится ниже 600. За месяц он снизился на 46%
Из 234 тысяч заразившихся COVID-19 с начала эпидемии в Москве выздоровели уже почти 171 тысяча человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже у 60% москвичей есть иммунитет к новому коронавирусу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
777 тыс.+5 940 / сут.
Умерли
12 427+85 / сут.
Выздоровели
554 тыс.+3 258 / сут.
- В Москве жестоко убили 90-летнего доцента ВГИК
- Украина нашла «тайное оружие» России в глубинах Чёрного моря
- В Москве 578 новых случаев COVID-19
- В России выявлены ещё 5,9 тысячи случаев COVID-19
- В Минздраве отреагировали на слухи о доступе элит к вакцине от COVID
20 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru