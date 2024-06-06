В Минздраве сообщили о 90 пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове
Девяносто человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Кемерове. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов в беседе с РИА Новости.
«По оперативным данным, в ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек», — указал собеседник агентства.
Отмечается, что в числе пострадавших пятеро детей. В больницы доставили 78 человек, получивших травмы. Нескольким пациентам проводят операции, 11 пострадавших получили амбулаторную помощь.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области-Кузбасса Илья Середюк сообщал о 67 пострадавших в ДТП с трамваями, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru