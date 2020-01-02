В Минобороны Тайваня сообщили о гибели главы генштаба

Глава генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб в результате аварийной посадки военного вертолёта Black Hawk на Тайване. Такое заявление сделал командующий военно-воздушными силами Сюн Хоцзи.

«Начальник Генерального штаба Шэнь Имин и ещё восемь человек обнаружены без признаков жизни», — заявил представитель Минобороны страны.

В живых остались пять военных чиновников, которые также находились в вертолёте, отмечает RT.

По данным «Синьхуа», вертолёт обнаружили в горной местности района Синьбэй. Причина авиакатастрофы выясняется.