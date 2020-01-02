В Минобороны Тайваня сообщили о гибели главы генштаба
Глава генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб в результате аварийной посадки военного вертолёта Black Hawk на Тайване. Такое заявление сделал командующий военно-воздушными силами Сюн Хоцзи.
«Начальник Генерального штаба Шэнь Имин и ещё восемь человек обнаружены без признаков жизни», — заявил представитель Минобороны страны.
В живых остались пять военных чиновников, которые также находились в вертолёте, отмечает RT.
По данным «Синьхуа», вертолёт обнаружили в горной местности района Синьбэй. Причина авиакатастрофы выясняется.
Напомним, перед падением вертолета Министерства обороны Тайваня, в котором находились высокопоставленные чиновники, связь с бортом была потеряна .
Ранее СМИ сообщали о том, что найдены живыми десять человек из пассажиров вертолета, в том числе генерал-полковник Шэнь Имин.
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