В Минобороны Тайваня сообщили о гибели главы генштаба

2 января 202017:04

Глава генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб в результате аварийной посадки военного вертолёта Black Hawk на Тайване. Такое заявление сделал командующий военно-воздушными силами Сюн Хоцзи.

«Начальник Генерального штаба Шэнь Имин и ещё восемь человек обнаружены без признаков жизни», — заявил представитель Минобороны страны.

В живых остались пять военных чиновников, которые также находились в вертолёте, отмечает RT.

По данным «Синьхуа», вертолёт обнаружили в горной местности района Синьбэй. Причина авиакатастрофы выясняется.

СМИ: 10 человек выжили после вынужденной посадки вертолёта Минобороны Тайваня

Напомним, перед падением вертолета Министерства обороны Тайваня, в котором находились высокопоставленные чиновники, связь с бортом была потеряна .

Ранее СМИ сообщали о том, что найдены живыми десять человек из пассажиров вертолета, в том числе генерал-полковник Шэнь Имин.

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ФОТО: Крушение вертолета Eurocopter AS350
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