СМИ: 10 человек выжили после вынужденной посадки вертолёта Минобороны Тайваня

2 января 202012:02

На Тайване обнаружены живыми десять пассажиров военного вертолета Black Hawk, который совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань. Ведутся поиски еще трех человек. Об этом сообщает Taiwan News со ссылкой на Министерство национальной обороны.

В числе выживших начальник генерального штаба Тайваня генерал-полковник Шэнь Имин, отмечает RT.

Сведений о пострадавших на Тайване россиянах нет

Ранее стало известно о том, что пропала связь с вертолётом Black Hawk Министерства обороны Тайваня, на котором совершали перелет высокопоставленные армейские чиновники.

Причины ЧП выясняются.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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