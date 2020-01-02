СМИ: 10 человек выжили после вынужденной посадки вертолёта Минобороны Тайваня
На Тайване обнаружены живыми десять пассажиров военного вертолета Black Hawk, который совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань. Ведутся поиски еще трех человек. Об этом сообщает Taiwan News со ссылкой на Министерство национальной обороны.
В числе выживших начальник генерального штаба Тайваня генерал-полковник Шэнь Имин, отмечает RT.
Ранее стало известно о том, что пропала связь с вертолётом Black Hawk Министерства обороны Тайваня, на котором совершали перелет высокопоставленные армейские чиновники.
Причины ЧП выясняются.
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