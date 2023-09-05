В Махачкале школьники устроили драку со стрельбой

«Конфликт между школьниками из потасовки перерос в стрельбу, предположительно из травматического оружия», — указали в ведомстве.

На опубликованной МВД записи с места инцидента видно, что в потасовке участвовали несколько десятков человек. Правоохранители проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства ЧП и личности участников конфликта.

Как сообщает Telegram-канал Mash, махачкалинские школьники устроили стрельбу из травматического оружия. Никто не пострадал, отмечает Ura.ru.

Ранее в Батайске Ростовской области произошел конфликт между группой людей и участником специальной военной операции. По словам мужчины, на него напали около 20 человек и выпустили 13 пуль из травматического оружия. После ЧП было возбуждено уголовное дело, напоминает RT.

