В Махачкале школьники устроили драку со стрельбой
Школьники устроили потасовку со стрельбой в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана.
«Конфликт между школьниками из потасовки перерос в стрельбу, предположительно из травматического оружия», — указали в ведомстве.
На опубликованной МВД записи с места инцидента видно, что в потасовке участвовали несколько десятков человек. Правоохранители проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства ЧП и личности участников конфликта.
Как сообщает Telegram-канал Mash, махачкалинские школьники устроили стрельбу из травматического оружия. Никто не пострадал, отмечает Ura.ru.
Ранее в Батайске Ростовской области произошел конфликт между группой людей и участником специальной военной операции. По словам мужчины, на него напали около 20 человек и выпустили 13 пуль из травматического оружия. После ЧП было возбуждено уголовное дело, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru