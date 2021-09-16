В Махачкале госпитализировали 19 школьников после распыления перцового баллончика
Старшеклассники распылили газовое вещество в одной из школ Махачкалы, в результате чего 19 детей госпитализировали, трое находятся в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации города.
По предварительным данным, девятиклассник распылил перцовый баллончик.
Отмечается, что на данный момент речь идет о 24 пострадавших, на место происшествия прибыли врио заместителя мэра и начальник управления образования города.
Представитель мэрии также отметил, что трое ребят находятся в реанимации из-за нехватки кислорода, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что более 70 человек выведены из трехэтажного детского сада «Звездочка» в Минеральных водах с приступами кашля и признаками удушья. Возможным источником вредного воздействия в МЧС назвали распыленный перцовый газ.
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